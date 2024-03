Il patrigno di Matthew Perry, Keith Morrison, ha parlato della morte dell’attore durante un episodio del podcast di Hoba Kotb intitolato Making Space.

Morrison, che ha sposato Suzanne Perry nel 1981, ha raccontato come affronta il dolore causata dalla perdita:

È come mi hanno detto altre persone centinaia di volte. Non se ne va ancora via. È con te ogni giorno. È con te costantemente.

Keith ha aggiunto:

C’è qualche nuovo aspetto che assale il tuo cervello, e non è facile, specialmente per sua madre. Non penso di rivelare troppo se dico che verso la fine della sua vita erano più vicini rispetto a quanto li avessi visti per decenni, e si mandavano messaggi costantemente e lui condivideva con lei delle cose che la maggior parte degli uomini di mezza età non condividono con le loro madri.

Morrison ha inoltre commentato le dichiarazoni di Jennifer Aniston, che aveva rivelato come l’amico fosse felice nel periodo prima della morte:

Lui ha detto che lo era, e non lo aveva detto da tanto tempo. È una fonte di conforto, ma inoltre, non ha avuto il suo terzo atto e quello non è giusto. E, come ha detto lui stesso, ‘Se improvvisamente morissi, le persone sarebbero sconvolte, ma non troppe sarebbero sorprese’. E aveva ragione.

Keith ha quindi spiegato che non ha mai cercato di sostituire il padre di Matthew, ma è sempre stato presente e l’interprete di Chandler ne era consapevole. Morrison ha concluso sottolineando che può ancora sentire la presenza di Matthew ovunque si trovi.

