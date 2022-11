Mercoledì: ascolti da record su Netflix, battuto Stranger Things 4

Che Mercoledì fosse destinato a ottenere grandi ascolti su Netflix lo sospettavamo già domenica, ma ora è la stessa piattaforma streaming ad annunciare che la serie di Miles Millar e Alfred Gough, diretta in parte da Tim Burton, ha battuto il record stabilito solo qualche mese fa dalla quarta stagione di Stranger Things.

Con 341.23 milioni di ore visualizzate durante la sua prima settimana, la serie in otto episodi ha battuto Stranger Things 4, i cui sette episodi avevano totalizzato 335 milioni di ore visualizzate nella prima settimana completa in cui era disponibile su Netflix (la seconda in totale, essendo uscita di venerdì). Si tratta del record storico per una serie in lingua inglese, mentre Squid Game detiene il record assoluto con 571.8 milioni di ore visualizzate nella settimana in cui ha ottenuto gli ascolti maggiori.

Secondo quanto segnala Netflix, Mercoledì ha debuttato in Top 10 in tutti e 93 i paesi in cui è disponibile il servizio, piazzandosi al primo posto in 83 territori, proprio come Stranger Things 4. Netflix inoltre si sbilancia segnalando che la serie è stata vista da più di 50 milioni di abbonati (definiti “utenze domestiche”).

Al secondo posto nella Top 10 settimanale della settimana tra il 21 e il 27 novembre troviamo 1899, con 87.9 milioni di ore, seguito da The Crown 5 con 42.3 milioni di ore, e Dead to Me 3 con 33.3 milioni di ore. Seguono Manifest 4, con 21.6 milioni di ore, Manifest 1, con 15 milioni di ore, Pepsi where’s my jet con 14.1 milioni di ore, Manifest 3 con 12.2 milioni di ore, Warrior Nun con 12 milioni di ore e Dead to Me 1 con 11.9 milioni di ore. La serie non in lingua inglese più vista è Elite 6, con 48.2 milioni di ore.

Fonte: Top10