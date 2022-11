Mercoledì: svelati alcuni dettagli sul cattivo della serie tv

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I creatori della serie tv di Mercoledì, Alfred Gough e Miles Millar hanno parlato di come è stato scelto il cattivo e del momento della rivelazione. Ovviamente se non avete ancora visto la serie tv di Netflix non proseguite nella lettura.

Alla fine della serie si scopre che la professoressa Thornhill, interpretata da Christina Ricci, è Laurel Gates, una discendente del malvagio Joseph Crackstone:

Thornhill è sempre stata la grande cattiva. Era la mente dietro l’intera operazione. In realtà, quando abbiamo scelto Christina, ci sarebbe stata una luce rossa lampeggiante su di lei. Eravamo preoccupati che la gente l’avrebbe indovinato subito. Ma penso che ciò che ha davvero aiutato sia che abbiamo avuto grandi attori e attrici, francamente, in tutti i ruoli importanti. Hai Gwendoline Christie e hai Riki Lindhome. L’hai visto in televisione: “Mi chiedo chi è il cattivo? Probabilmente è il nome più importante sul cartellone!” In questo caso, mi sembra che iruoli siano stati distribuiti uniformemente.

Prima di Christina Ricci, il ruolo era stato affidato a Thora Birch, che ha lasciato la parte per altri impegni.

