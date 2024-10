Netflix, da oggi aumentano i prezzi in Italia: ecco quanto costa

Pubblicazione: 18 ottobre alle 14:59

Proprio mentre vengono annunciati dati trimestrali molto positivi per Netflix, arrivano i rincari per gli utenti italiani e spagnoli, che si allineano agli aumenti di prezzo avvenuti in altri territori.

A partire da oggi tutti gli abbonamenti alla piattaforma streaming costeranno di più. In particolare, il piano più costoso aumenta di ben 2 euro.

Ma andiamo con ordine:

Piano Standard con pubblicità - > da 5,49 euro a 6,99 euro al mese

Piano Standard senza pubblicità - > da 12,99 euro a 13,99 euro al mese

Piano Premium - > da 17,99 euro a 19,99 euro al mese

Ricordiamo che il piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per chi, dopo averlo sospeso, riattiva l'abbonamento. Chi attualmente ha il piano Base può continuare a utilizzarlo fino alla modifica del piano o alla disdetta dell'abbonamento.

Maggiori informazioni su costi e funzioni sono disponibili in questa nostra guida.

Netflix è la piattaforma streaming più costosa tra quelle principali: il piano mensile più costoso di Disney+, per esempio, è pari a 13,99 euro.