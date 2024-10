Quali sono i maggiori successi in assoluto su Netflix?

Pubblicazione: 02 ottobre alle 17:38

Qualche giorno fa Netflix ha diffuso, per il terzo semestre consecutivo, la lista completa degli ascolti da film e serie tv sulla piattaforma. È l'unico streamer a condividere informazioni così dettagliate sulle performance dei propri contenuti, e anche se si tratta di informazioni parziali (i confronti sono molto difficili, essendo dati cumulativi di sei mesi in sei mesi), è una delle poche occasioni in cui si possono fare effettivamente delle riflessioni su successi e insuccessi.

Perché Netflix ha deciso di iniziare a condividere queste informazioni? I motivi sono due: il primo è che dopo il 2022 ha spostato progressivamente l'attenzione di azionisti, stampa e soprattutto inserzionisti (da quando ha lanciato i piani con pubblicità) dalla crescita nel numero di abbonati all'engagement degli abbonati (ovvero quanto tempo passano sulla piattaforma). Il secondo è che nei prossimi anni Netflix cercherà di modificare il modello attraverso il quale paga i propri contenuti originali, iniziando a premiare i contenuti che funzionano di più (anziché continuare con i costosi "buyout" che non tengono conto dell'andamento di un contenuto sulla piattaforma). Sono processi lunghi e complessi, ma partono tutti dal presupposto che si sappia cosa ha avuto successo e cosa no.

Con tre semestri a disposizione, il sito What's On Netflix ha compilato una tabella con la somma degli ascolti di tutti i contenuti usciti da inizio 2023 a oggi (18.000 tra film e serie tv, in tutto il mondo).

Ecco quindi una classifica dei primi 25 titoli per numero di visualizzazioni, che corrispondono al numero di ore complessive visualizzate diviso per la durata. Trattandosi di dati accumulati, è chiaro che la maggior parte dei titoli siano del 2023, perché hanno avuto più tempo per essere visti. Tuttavia, la loro presenza implica anche il fatto che abbiano avuto un successo duraturo su Netflix, andato ben oltre il periodo d'uscita.

Questa classifica è la cosa più vicina che si può ottenere di una lista dei maggiori successi in assoluto su Netflix dal momento in cui lo streamer ha iniziato a condividere tutti i suoi ascolti.

Titoli usciti nel 2024 che sono riusciti a comparire in questa classifica dimostrano di aver avuto un successo davvero gigantesco. È il caso, per esempio, di Damsel che pur essendo uscito quest'anno è presente in settima posizione con 143 milioni di visualizzazioni.

Va poi notata la grande quantità di prodotti non originali presenti nella classifica, principalmente film d'animazione della Illumination Entertainment (che con Netflix ha un accordo di distribuzione post-sala). Se al primo e al secondo posto, infatti, troviamo blockbuster originali come The Mother e il sequel di Tyler Rake, con ben 180 milioni di visualizzazioni, al terzo posto c'è l'animazione di Baby Boss con ben 171 milioni di visualizzazioni. Quarta posizione per il fenomeno Il mondo dietro di te, mentre al quinto posto troviamo il film d'animazione originale Leo. Complessivamente, su 25 posizioni ben 13 sono ricoperte da titoli non originali (e cioè acquisiti). Per contro, è un segnale importante vedere che 12 posizioni sono ricoperte da titoli originali.

Altro aspetto interessante, nella classifica dei primi 25 titoli per numero di visualizzazioni le prime serie tv a comparire sono La regina Carlotta e Mercoledì, rispettivamente al diciannovesimo e ventesimo posto con 114 e 113 milioni di visualizzazioni.

Per contro, nella classifica dei primi 25 titoli per numero di ore visualizzate contiene, ovviamente, solo serie tv (che hanno più episodi). Al primo posto troviamo The Night Agent, seguito dalla coreana King the Land: un sorriso sincero (che dura oltre 19 ore) e da Ginny & Georgia: stagione 2. Le serie di maggior successo in assoluto sono The Night Agent, Mercoledì, La regina Carlotta e Un inganno di troppo.

I 25 film e serie tv con maggiori visualizzazioni

Le 25 serie tv con maggiori ore visualizzate