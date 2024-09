Netflix svela gli ascolti del primo semestre del 2024: le serie tv e i film più visti

Pubblicazione: 19 settembre alle 19:03

Sono passati altri sei mesi, e Netflix ha pubblicato per la terza volta (con grande trasparenza rispetto agli altri streamer) i dati di ascolto semestrali dei propri contenuti. Ecco quindi arrivare una nuova tranche di dati, relativi questa volta al primo semestre del 2024, da gennaio a giugno.

Il reportpone l'attenzione sul "quadro completo" dei dati d'ascolto, coprendo circa il 99% di tutte le visualizzazioni. Nella tabella, consultabile nella sua completezza qui , i contenuti sono mostrati per numero di visualizzazioni (ore totali viste divise per la durata) e sono separate le serie tv dai film.

Netflix definisce il tempo di visione (o coinvolgimento) come la metrica più importante ("il miglior indicatore della felicità degli abbonati"), e quindi la buona notizia è che rispetto ai sei mesi precedenti questo indicatore è cresciuto: parliamo di 94 miliardi di ore visualizzate rispetto ai 90 miliardi del semestre precedente. Nell'intero anno 2023, le ore visualizzate sono state 183 miliardi: tra qualche mese vedremo quindi se il conteggio per il 2024 sarà superiore.

Dei 13 film più visti su Netflix nella prima metà del 2024, 7 sono prodotti da Netflix, 6 sono prodotti dalla Universal. Il film più visto in assoluto è Damsel, ma fa specie vedere al quinto posto Super Mario Bros. - il film, che ha ammassato la maggior parte delle sue visualizzazioni negli Stati Uniti e in quella manciata di paesi in cui è uscito su Netflix (non ha avuto una distribuzione globale in day-and-date in streaming). È la dimostrazione che gli accordi di distribuzione con gli studios di Hollywood danno ottimi frutti, perché Netflix può sfruttare il successo dei grandi blockbuster al cinema per generare engagement sulla propria piattaforma. Allo stesso tempo, il posizionamento di Damsel e altri film originali Netflix in classifica dimostra che queste pellicole non hanno bisogno della sala per avere successo in streaming.

Detto questo, tre dei film più visti sono animati, che salgono a 6 se si guarda la top-13, e sono tutti di proprietà della Universal.

Non entra nella Top-10 la seconda parte di Rebel Moon, che ha visto un significativo calo nelle visualizzazioni: il primo film ha totalizzato 112 milioni di visualizzazioni, il secondo 55.8 milioni. Va detto che il primo ha avuto più tempo per essere visto, ma il calo è sotto gli occhi di tutti.

Un inganno di troppo

Le serie tv più viste su Netflix nella prima metà del 2024

Sul fronte televisivo la fa da padrone Un inganno di troppo, seguito dalla terza stagione di Bridgerton, vera e propria corazzata. Il franchise continua a coinvolgere gli spettatori in tutto il mondo: la prima e la seconda stagione si trovano infatti all'undicesimo e dodicesimo posto, mentre lo spin off sulla Regina Carlotta si trova al ventiduesimo. Insieme, hanno totalizzato 97 milioni di visualizzazioni.

Tornando sul podio, al terzo posto troviamo Baby Reindeer, fresco vincitore dell'Emmy, seguito dalla prima stagione di The Gentlemen. Il grande investimento su Avatar - La leggenda di Aang sembra aver ripagato: la serie fantasy si piazza infatti al quinto posto, seguita da Griselda. All'ottavo posto, invece, troviamo la costosissima Il problema dei tre corpi, con 52 milioni di visualizzazioni, la metà di Un inganno di troppo.

Anche le acquisizioni come Young Sheldon e Sex and the City, provenienti da Warner Bros. Discovery, hanno dato ottimi frutti: le prime cinque stagioni della comedy hanno generato 106 milioni di visualizzazioni (la prima stagione si è piazzata addirittura al 25 esimo posto), mentre il dramma con Sarah Jessica Parker ha generato 33 milioni di visualizzaioni.

I titoli internazionali

Nel semestre successivo alla fine degli scioperi di Hollywood, trionfano i contenuti prodotti fuori dagli Stati Uniti: sette serie tv spagnole, tra cui Berlino, rientrano nella top-100, e tre film. Netflix produce ormai da tempo diversi contenuti originali fuori da Madrid, investendo un'ingente quantità del proprio budget - investimento che sembra essere stato ripagato.

Tra le serie di successo, oltre a Berlino (e Griselda non conta perché scritta e prodotta da un americano), anche Asunta (tredicesimo con 30.7 milioni di visualizzazioni), Ni una más (diciannovesimo con 25.4 milioni di visualizzazioni), Bandidos (53esimo con 16.1 milioni).

Quattro delle serie più viste in assoluto sono state prodotte nel Regno Unito (Un inganno di troppo con 108 milioni, Baby Reindeer con 88 milioni, The Gentlemen con 76 milioni e One Day con 39 milioni).

E l'Italia?

Tra i titoli originali italiani si fa senza dubbio notare Fabbricante di lacrime, che ha accumulato 92,2 milioni di ore visualizzate e 52,7 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita il 4 aprile 2024. Il reality Nuova Scena: Italia, invece, ha generato solo 7.1 milioni di ore visualizzate e 1.1 milioni di visualizzazioni.