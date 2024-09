Novità Netflix: i film e le serie da vedere a ottobre 2024

Pubblicazione: 27 settembre alle 11:52

Ottobre è un mese ricco di novità e noi di Badtaste vi segnaliamo i migliori film da vedere su Netflix e le migliori serie tv originali disponibili sulla piattaforma. Ecco le principali nuove uscite!

Heartstopper 3 - 3 ottobre

Charlie vorrebbe dichiararsi a Nick, che a sua volta ha una cosa importante da dirgli. Con la fine delle vacanze estive e il passare dei mesi, gli amici iniziano a rendersi conto che l'anno scolastico si presenterà con le sue gioie e le sue sfide.

Mentre si conoscono meglio, affrontano relazioni, organizzano feste e iniziano a pensare alla scelta dell'università, tutti devono imparare a contare sulle persone che amano quando la vita non va come previsto.

Nella terza stagione di Heartstopper ritroviamo Joe Locke e Kit Connor nei panni dei due giovani protagonisti, insieme ad alcuni grandi nomi tra le guest star: Jonathan Bailey, Haley Atwell e Eddie Marsan. Oltre ad affrontare la relazione tra Nick e Charlie la nuova stagione approfondirà il tema della salute mentale e dei disturbi alimentari.

Inganno - 9 ottobre

Gabriella (Monica Guerritore) è la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo. I suoi tre figli ormai sono grandi e la vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia (Giacomo Gianniotti): un ragazzo affascinante, vitale, libero, coetaneo del suo figlio maggiore, che esercita su di lei un fascino irresistibile, ma anche ambiguo e spaventoso.

Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna, amante…e per Elia sarà pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e la loro eredità.

Miniserie originale italiana con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti.

Il trailer / Inganno: il trailer della serie con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti in arrivo su Netflix

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft - 10 ottobre

Dopo gli eventi della saga di Survivor, Lara Croft ha abbandonato i suoi amici per intraprendere avventure in solitaria sempre più rischiose. Ma deve tornare a casa quando a Croft Manor si verifica il furto di un pericoloso e potente artefatto cinese da parte di un ladro con un'inquietante connessione personale.

Nel corso dell'ambiziosa missione di ricerca, Lara Croft affronterà avventure in tutto il mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove si troverà faccia a faccia con il suo vero io e dovrà decidere che tipo di eroina vuole diventare.

La serie animata, ambientata dopo gli eventi della trilogia di videogiochi Tomb Raider Survivor, è sceneggiata Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Red Sonja), anche produttrice esecutiva. A prestare voce alla protagonista nella versione originale è Haley Atwell.

Woman of the Hour - 18 ottobre

Il film racconta la strabiliante storia di un'aspirante attrice a Los Angeles negli anni '70 e di un serial killer attivo da anni, le cui vite si intersecano quando entrambi partecipano a un episodio della versione americana del Gioco delle coppie.

Anna Kendrick esordisce alla regia con un thriller ispirato a un'incredibile storia vera. La Kendrick interpreta anche la protagonista, Cheryl Bradshaw, mentre Daniel Zovatto è il serial killer Rodney Alcala.

Hellbound 2 - 25 ottobre

In un mondo in cui le condanne all'inferno e le esecuzioni raccapriccianti sono all'ordine del giorno, la chiesa della Nuova Verità lotta per mantenere il potere senza il presidente Jung Jinsu, che è scomparso. Per contrasto, l'indisciplinato culto della Punta di Freccia accresce la propria influenza attraverso la propaganda e i processi pubblici. Il governo incarica la Nuova Verità di stabilire un nuovo ordine, utilizzando la resuscitata Park Jungja.

Quando Jung Jinsu torna all'improvviso in vita dopo essere stato all'inferno, Sodo, un gruppo che fa capo all'avvocata Min Hyejin e che cerca di proteggere gli innocenti, cerca di trovarlo per evitare ulteriore caos.

Dopo anni di attesa arriva la seconda stagione di Hellbound, serie creata da Yeon Sang-ho basata sull'omonimo webtoon.

Don't Move - 25 ottobre

La pellicola racconta la storia di una donna in lutto che spera di trovare conforto in una foresta isolata. Questa però incontra uno sconosciuto che le inietta una sostanza paralizzante. Mentre il veleno si impossessa gradualmente del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e lottare per la vita prima che il suo intero sistema nervoso si spenga.

Il film survival-thriller, diretto da Adam Schindler e Brian Netto e interpretato da Finn Wittrock e Kelsey Asbille, vede tra i produttori Sam Raimi.

La legge di Lidia Poët 2- 30 ottobre

A Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Allo stesso tempo, nonostante abbia chiuso con l'amore, si trova a dover collaborare ancora con Jacopo ad un'indagine segreta.

Matilda De Angelis torna a vestire i panni dell'avvocata Lidia Poët, prima donna a entrare nell'Ordine degli Avvocati in Italia. Tornano anche Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacobo Barberis e Pier Luigi Pasino in quelli del fratello di Lidia, Enrico Poët.

La prima stagione / La Legge di Lidia Poët (stagione 1), la recensione

Le altre uscite Netflix di ottobre

Non sapete cosa vedere su Netflix? Ecco la nostra guida del mese!