Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, il trailer finale conferma il ritorno dei doppiatori del videogioco!

Pubblicazione: 20 settembre alle 09:44

Netflix ha pubblicato il trailer finale di Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, confermando il ritorno dei doppiatori del videogioco.

Nel doppiaggio italiano la parte dell’eroica Lara Croft è stata affidata nuovamente a Benedetta Ponticelli, tornerà inoltre anche Diego Baldoin come Jonah. La serie è stata prodotta da Legendary Television, e sarà un sequel dell’ultima trilogia di videogiochi.

Gli eventi dello serie tv di Tomb Raider prodotta per Netflix saranno ambientati 25 anni dopo quelle avventure e mostreranno Lara Croft esplorare nuovi territori.sarà scritto da Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin), nel team dei produttori in collaborazione con Dmitri M. Johnson, fondatore di dj2 Entertainment, Stephan Bugaj e Howard Bliss, mentre Jacob Robinson sarà produttore esecutivo tramite Tractor Pants.

Il videogioco di Square Enix ha venduto oltre 85 milioni di copie dal suo debutto avvenuto venticinque anni fa.

Fonte / YouTube

uscirà il prossimo 10 ottobre solo su Netflix.