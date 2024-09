I fratelli Menendez nel trailer del documentario Netflix: "Chiedono perché abbiamo ucciso i nostri genitori, ora sapranno la verità"

Pubblicazione: 24 settembre alle 09:55

La storia dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, condannati nel 1996 per l'omicidio dei genitori in un caso altamente mediatico, viene raccontata, in forma di fiction, nella stagione 2 della serie MONSTERS, da poco disponibile su Netflix (leggi la recensione).

Dal 7 ottobre sulla piattaforma, come anticipato, sarà disponibile undedicato ai protagonisti, di cui è stato pubblicato nelle scorse ore ilche potete vedere nella parte superiore della pagina.

“Tutti chiedono perché abbiamo ucciso i nostri genitori" ha detto Lyle in un'intervista audio dal carcere. “Forse ora la gente può sapere la verità".

“Quello che è successo quella notte è molto noto, ma molto non è stato raccontato" ha aggiunto Erik. “Non siamo stati noi a raccontare la storia delle nostre vite. Due ragazzi non commettono questo crimine per soldi".

Ecco la sinossi ufficiale:

Nel 1996, Lyle ed Erik Menendez furono condannati per l’omicidio dei loro genitori in quello che divenne uno dei casi criminali più famosi della fine del XX secolo. Per la prima volta in 30 anni, e con le loro stesse parole, entrambi i fratelli ripercorrono il processo che sconvolse la nazione.

Ricordiamo che la serie di Ryan Murphy e Ian Brennan ha suscitato polemiche per come ha raffigurato la storia dei due fratelli, uno dei quali ha espresso personalmente pesanti critiche a riguardo. I due fratelli stanno scontando una pena all'ergastolo presso la RJ Donovan Correctional Facility di San Diego, in California. Nella serie vengono interpretati da Nicholas Chavez e Cooper Koch, Javier Bardem interpreta il padre José Menendez, e Chloë Sevigny interpreta la madre Kitty Menendez. Trovate tutte le informazioni su MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez nella nostra scheda.