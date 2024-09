MONSTERS: uno dei giurati del processo contro Erik Menendez suggerisce di vedere Law & Order: True Crime

Una delle tante voci critiche che si sono levate dopo l'uscita di MONSTERS: la storia di Lyle ed Erik Menendez è quella di Hazel Thornton, il Giurato #9 della prima giuria nel processo a Erik.

La donna, che in questi trent'anni è diventata un'autrice ed è stata intervistata spesso sul caso, ha osservato sul suo blog come l'uscita della serie di Netflix abbia riacceso l'attenzione pubblica sulla vicenda dei fratelli Menendez, e si è sbilanciata sulla possibilità che i due possano tornare in libertà.

La donna afferma che spesso le venga chiesto se secondo lei i due (che sono condannati all'ergastolo) verranno mai liberati:

Quando senti parlare di “nuove prove”, beh, dipende da quanto hai seguito il caso per sapere se qualcosa è davvero nuovo. La lettera di Erik a suo cugino Andy di cui potreste aver sentito parlare non è stata scoperta di recente, ma non è mai stata presentata in tribunale. Quindi, in tutti gli articoli che menzionano la petizione di habeas, viene definita “nuova”. E il fatto che l’ex membro dei Menudo, Roy Rossello, abbia pubblicamente e legalmente dichiarato di essere stato abusato da Jose Menendez da bambino è anche considerato un dato “nuovo”. La sua storia è stata raccontata nel documentario in tre parti di Peacock uscito a maggio 2023: Menendez + Menudo: Boys Betrayed. (Una produzione approvata da un membro della giuria).

Thornton ha deciso di non vedere la serie di Ryan Murphy e Ian Brennan, perché non ha sentito voci positive a riguardo:

Purtroppo, si è rivelato giusto preoccuparsi. Nessuno che rispetto ha detto qualcosa di positivo riguardo alla serie che hanno fatto binge-watching ieri. In effetti, la famiglia ha chiesto a tutti di non guardarla come modo per inviare un messaggio a Netflix. Per quanto mi riguarda, perché dovrei passare 9 ore a guardare un’opera di finzione che non rappresenta la verità come la conosco io?

Ho temuto l’uscita della nuova serie Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story fin da quando hanno annunciato a maggio 2023 che sarebbe arrivata. Perché? Perché è una drammatizzazione. Finzione, non un documentario. (Non che io approvi tutti i documentari!) Nessuno al di fuori della produzione sapeva con certezza quanta licenza creativa abbiano esercitato. Voglio dire, qualcuno deve pur essere i "mostri" del titolo, giusto? I trailer suggeriscono che gli attori Javier Bardem e Chloë Sevigny interpreteranno Jose e Kitty come i mostri che penso fossero. Ma questo non esclude che Nicholas Chavez e Cooper Koch possano anche ritrarre Lyle ed Erik come mostri. Anche se alla fine sono personaggi simpatici, potrebbero comunque essere mostrati mentre pianificano gli omicidi (giustificando le condanne per omicidio) invece che uccidere in preda alla rabbia del momento (omicidio colposo).