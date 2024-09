MONSTERS, i membri della famiglia Menendez contro la serie Netflix: "Pura malvagità"

Pubblicazione: 21 settembre alle 20:35

Come era avvenuto per Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, anche MONSTERS - la storia di Lyle ed Erik Menendez sta scatenando un putiferio tra le persone coinvolte nella vicenda reale da cui è tratta la serie di Ryan Murphy e Ian Brennan.

Non ha parlato solo Erik Menendez : anche altri famigliari si sono sbilanciati sui social attaccando il modo in cui è stata rappresentata la storia e definendola "pura malvagità".

MONSTERS si concentra su Lyle (Nicholas Alexander Chavez) ed Erik (Cooper Koch) Menendez, condannati nel 1996 per aver ucciso i loro genitori, Mary Louise “Kitty” (Chloë Sevigny) e José Menendez (Javier Bardem), nel 1989. I fratelli sostenevano di essere stati vittime di abusi da parte del padre; i procuratori invece affermavano che i due volevano ereditare il patrimonio dei genitori dopo la loro morte.

La pagina in questione è attribuita a Lyle Menendez (che è in carcere) ma secondo Indiewire è gestita da suoi parenti, e si scaglia in particolare contro le scene che suggeriscono abusi incestuosi tra i fratelli, definendo "assurda" la maniera in cui viene mostrata la relazione tra i fratelli.

“Episodio 1: nessuna somiglianza con la realtà”, si legge in un post. “Episodio 2: a parte l'incompetenza della polizia, tutto poco accurato”. In un altro post leggiamo: “Questi 'sceneggiatori/creatori' si sono svegliati, hanno mangiato i loro cereali e sono andati in ufficio dove hanno deciso di mentire sui sopravvissuti a stupri, persone che soffrono ogni singolo giorno della loro vita. Dei professionisti hanno fatto tutto questo per soldi. Quale ironia. Non dimenticate mai: c'erano più prove di abuso nel primo processo di quante ce ne siano nella maggior parte dei procedimenti per abuso sui minori”.

E ancora: “Avevano una quantità enorme di materiale da cui attingere, e questo è quello che hanno deciso di fare????? È ridicolo. È patetico. E questo sta risvegliando il trauma. È pura finzione. E l’idea assurda che i fratelli fossero amanti è il culmine della pura malvagità. Che comodo che le nuove prove non siano mai state portate alla luce! La verità è che non ho idea di cosa abbia appena visto, perché non ha alcuna somiglianza con la realtà o con gli esseri umani che conosco. [...] Perché le vittime di abusi sessuali maschili non si fanno avanti? Perché hanno paura di incontrare persone come quelle che hanno creato questa spazzatura.”

Ryan Murphy, a margine di una proiezione in anteprima della serie, recentemente ha spiegato che questa serie è stata creata dopo "anni di ricerche" da parte del suo team, per rendere la serie "la più realistica possibile". "Questa stagione riguarda l'abuso, chi viene creduto e chi no. [...] Tutto ciò che vedete qui, tra l'altro, è vero. Abbiamo passato molti, molti anni a fare ricerche. Ci sono cose che non si possono inventare [...] La serie è più interessata a capire come si creano i mostri, piuttosto che come nascono. Anche questa volta cerchiamo di non giudicare troppo, perché stiamo cercando di capire il perché di ciò che hanno fatto, piuttosto che l’atto stesso”.