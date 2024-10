J.A. Bayona: "Non separo il linguaggio del cinema dalla tv. La società della neve? Un successo inaspettato"

Pubblicazione: 22 ottobre alle 19:25

Quando La società della neve è diventato uno dei film più visti su Netflix dell'anno, il regista J.A. Bayona ha accolto la notizia con grande stupore. Uscito a fine 2023, il film è stato il più visto su Netflix nella prima metà di quest'anno, e il primo nella classifica dei film non in lingua inglese con più di 100 milioni di visualizzazioni.

Il regista candidato all'Oscar ha ammesso che la sua squadra creativa è rimasta "sorpresa" quando la pellicola si è rivelata un vero e proprio "fenomeno" tra il pubblico più giovane.

"La società della neve era destinato a un pubblico più maturo" ha spiegato il regista. "Se ci ripenso, la cosa ha senso, perché aveva giovani attori che affrontavano una situazione difficile e il pubblico giovane si è immedesimato in questi personaggi. Ma non era mai stato pensato per essere un film per giovani, e invece è diventato tale".

Con Enzo Vogrincic, Matías Recalt e Agustín Pardella nel cast è stato poi candidato all'Oscar come Miglior film internazionale, perdendo poi contro La zona di interesse.

"Non separo il linguaggio della TV e del cinema perché per me esiste solo un modo per raccontare una storia nel modo giusto" ha sottolineato il regista. "Il mio obiettivo è uno: capire come gli attori dovrebbero muoversi davanti alla macchina da presa e dove posizionarla".

Prossimamente, Bayona produrrà un film intitolato A Ghost in the Battle diretto da Agustín Díaz Yanes, mentre non è ancora noto quale sarà il suo prossimo progetto da regista.