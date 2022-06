Jenna Ortega ha l’approvazione di Christina Ricci. La star dell’ultimo Scream interpreterà Mercoledì Addams – ruolo che la Ricci ha interpretato magistralmente nei due lungometraggi degli anni ’90 – nella prossima serie dedicata alla Famiglia Addams targata Netflix, Mercoledì.

In una recente intervista con Variety, la Ricci ha raccontato com’è stato tornare nel mondo della Famiglia Addams. Sì perché per chi non lo sapessi, l’attrice tornerà nuovamente in questo universo in un ruolo misterioso.

“È super divertente. Mi è piaciuto molto lavorare con Tim [Burton]. Ho lavorato con Gwendolyn Christie, è stato fantastico. E Jenna è davvero incredibile”, ha dichiarato durante l’evento FYC di Yellowjackets. “Ho visto alcune foto dei costumi prima di andare [sul set] in modo che sapessi [che aspetto avesse il personaggio] e mi sono detta: è una grande rivisitazione in chiave moderna di Mercoledì. È così fedele al cuore e all’anima dell’originale, ma è anche incredibilmente moderna e fantastica”.

La serie in arrivo ritrae Mercoledì da adolescente, mentre La famiglia Addams e La famiglia Addams 2 (Addams Family Values) la ritraevano da bambina.

La serie è stata scritta da Al Gough e Miles Millar, già creatori di Smallville. Al centro della trama ci sarà Mercoledì Addams negli anni in cui frequenta la Nevermore Academy ed è alle prese con molti misteri sovrannaturali dopo che una città viene segnata da una serie di terribili omicidi che potrebbero essere collegati con il passato della sua famiglia. Le puntate di Mercoledì, inoltre, mostreranno la ragazzina alle prese con i problemi tipici di tutti i teenager nel periodo che li porta alla vita da adulti. La regia di tutti gli episodi è di Tim Burton.

Nel cast dell’atteso show ci saranno anche Catherine Zeta Jones e Luis Guzman nei ruoli di Morticia e Gomez Addams, i genitori della giovane protagonista. Tra gli interpreti, inoltre, ci sarà Christina Ricci, interprete di Mercoledì nei film.

Nel frattempo, Christina Ricci si sta preparando per la stagione degli Emmy e sta promuovendo Yellowjackets di Showtime, di cui inizieranno presto le riprese della seconda stagione.

