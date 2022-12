Mercoledì: i creatori parlano del futuro della protagonista e di Enid

I creatori della serie Mercoledì hanno parlato di una ship che sta alimentando i commenti degli spettatori del progetto targato Netflix, rivelando cosa potrebbe accadere nel futuro della protagonista e di Enid.

Tra i fan dello show con star Jenna Ortega sono infatti in molti a ipotizzare che tra le due giovani possa nascere una storia d’amore.

Al Gough e Miles Millar, intervistati da The Hollywood Reporter, hanno ora dichiarato che nulla è escluso, ma l’elemento più importante su cui concentrarsi è l’amicizia tra i due personaggi.

Millar ha sottolineato:

Come ha detto Al, questa idea della sorellanza è la chiave della serie. Non escludiamo nulla e, ovviamente, alle volte i personaggi si rivelano da soli, che è la cosa divertente che amiamo della televisione, ovvero si tratta di un percorso naturale. Abbiamo una mappa del percorso e ci piacerebbe avere delle strade lungo quella mappa che ci portano in direzioni inaspettate.

Lo showrunner ha quindi ribadito:

Siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare quell’amicizia in ogni modo, ma alle volte si viene sviati dai fan e da cose simili, quindi si tratta realmente di rimanere aperti per vedere come questi personaggi si sviluppano e come si evolve quell’amicizia. Come ha detto Al, quell’amicizia è la chiave della nostra visione alla base dello show.