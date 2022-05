, la nuova serie sulla Famiglia Addams in arrivo su, è incentrata sull’omonimo personaggio, interpretato da Jenna Ortega. Dopo aver rimuginato per due decenni sull’idea di un progetto sulla Famiglia Addams, il leggendario registaè finalmente salito a bordo del progetto e il suo collaboratore di lunga data Danny Elfman ha soltanto cose eccellenti da dire al riguardo. Parlando con ComicBook.com durante la promozione di, Elfman ha dichiarato che la serie sta procedendo a gonfie vele. Non solo, ma Ortega si sta rivelando la scelta perfetta per l’ambito ruolo.

“È davvero divertente“, racconta Elfman. “Sto cercando di terminare il secondo episodio dei quattro con Tim e la giovane attrice che interpreta Wednesday Adams è davvero perfetta, perfettamente calata nella parte. È proprio Wednesday in tutto e per tutto ed è molto divertente“.

Elfman ha realizzato il tema della serie e sta componendo la colonna sonora di tutti gli episodi. Netflix ha ordinato otto episodi per la prima stagione dello show.

Tim Burton ha coinvolto nel progetto anche Christina Ricci. La Ricci ha interpretato il famigerato personaggio macabro sia nel film La famiglia Addams che nel suo sequel.