Mercoledì: le foto dietro le quinte di Mano

Netflix ha pubblicato alcune foto dietro le quinte di Mercoledì, con protagonista Mano, che mostrano la realizzazione delle sue scene.

Il mago Victor Dorobantu, che nella serie interpreta Mano, ha dovuto indossare una tuta blu per essere poi rimosso grazie agli effetti speciali. Potete vedere le foto qui sotto:

Give a big hand to Victor Dorobantu, the incredible actor who plays Thing on Wednesday pic.twitter.com/gJdVYjjlrX — Netflix (@netflix) November 27, 2022

Per le scene in cui compare Mano, Dorobantu passava tre ore a prepararsi e doveva indossare un vestito blu ogni volta che il suo personaggio era davanti alla telecamera in modo che il team di VFX potesse eliminarlo nella fase di post-produzione. Dorobantu ha spesso dovuto mettersi in posti inusuali sul set per fare le riprese correttamente, come a testa in giù, sotto il pavimento, dietro le pareti e persino dentro ai muri. Il team aveva a disposizione una valigia piena di mani prostetiche in diverse posizioni pronte all’occorrenza per sostituirlo.

Mercoledì è disponibile in esclusiva su Netflix.

