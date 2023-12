Il successo di Mercoledì sembra abbia portato Netflix a decidere di sviluppare uno spin-off dedicato alla storia dello zio Fester.

Bloomberg ha infatti riportato la notizia che il progetto è nelle prime fasi di sviluppo. Amazon, che possiede i diritti del marchio La Famiglia Addams sarebbe coinvolto nel progetto.

La serie con star Jenna Ortega è stata particolarmente apprezzata dagli utenti della piattaforma, arrivando a 250 milioni di visualizzazioni.

Attualmente il progetto su Fester non ha ancora degli sceneggiatori coinvolti e non sono trapelati i dettagli della trama. I fan, nell’attesa, potranno attendere la seconda stagione di Mercoledì, le cui riprese si svolgeranno in Irlanda.

