Le riprese della stagione 2 della serie Mercoledì non si svolgeranno più in Romania: la produzione ha infatti deciso di compiere un cambio di location, scegliendo l’Irlanda.

Il cast e la troupe dello show con star Jenna Ortega nell’iconico ruolo della giovane Addams dovrebbe essere impegnato in primavera.

La produzione era stata posticipata, dopo il rinnovo avvenuto a gennaio, a causa dello sciopero degli sceneggiatori e attori.

Jenna, parlando del secondo capitolo della storia di Mercoledì, aveva spiegato che cercava di essere coinvolta il più possibile:

Con un personaggio come Mercoledì, così amato e una tale leggenda, non volevo davvero sbagliare interpretazione. Quindi cerco di avere il maggior numero di conversazioni. Sul set, con gli sceneggiatori e Tim Burton, ci ritrovavamo tutti insieme per parlare e chiederci: ‘Okay, cosa funziona e cosa no?’. Era davvero naturalmente un processo di collaborazione. In preparazione per una seconda stagione, volevamo anticipare i tempi e assicurarci di iniziare a parlarne prima… E sono semplicemente così curiosa. Voglio vedere i costumi, l’arrivo dei nuovi personaggi, gli script, e sono stati abbastanza gentili da darmi il ruolo di produttrice.