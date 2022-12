Mercoledì: Gwendoline Christie racconta il primo incontro con Tim Burton

Gwendoline Christie ha raccontato il suo primo incontro con Tim Burton, che le è valsa la parte in Mercoledì, la serie tv di successo di Netflix.

L’attrice ha raccontato a WWD , il suo incontro con il regista, in cui si è ritrovata imbarazzata e sopraffatta:

Mi sono fermata e sono rimasta in silenzio. Sono abbastanza certa di essermi sentita de-atomizzata. E poi, per qualche forza misteriosa, sono tornata insieme in qualcosa che somigliava almeno in parte a un essere umano, e ho dovuto semplicemente spegnere il telefono e andare avanti. Non ho nemmeno detto niente per un po’ perché dovevo solo elaborare la situazione.