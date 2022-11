Mercoledì: Jenna Ortega aveva previsto di essere scelta per il ruolo ai tempi di Harley in Mezzo

In uscita nell'autunno del 2022 su Netflix

Jenna Ortega potrebbe aver predetto il suo futuro ruolo in Mercoledì già nel 2016, mentre recitava in Harley in Mezzo.

Nella clip, che potete vedere qui sotto, una giovanissima Jenna Ortega racconta che se la sua famiglia fosse una settimana, lei sarebbe sicuramente il Mercoledì. 6 anni dopo, l’attrice interpreta proprio quel ruolo nella serie tv per Netflix, anche se si tratta della primogenita degli Addams.

Jenna Ortega is a prophet I guess pic.twitter.com/21D8sUsdFM — Jon Negroni (@JonNegroni) November 29, 2022

