Mercoledì sconfigge House of the Dragon, è la premiere più vista del 2022

La premiere di Mercoledì è stata la più vista del 2022, superando anche il grande successo di House of the Dragon.

Secondo un report di Samba TV, il successo di Mercoledì è stato, almeno in parte, merito del modo in cui la serie è diventata virale sui social media, attirando un pubblico più giovane.

Ottenere l’attenzione della Generazione Z potrebbe essere la nuova chiave per il pubblico a lungo termine quando si tratta di serie in streaming. Oltre a Mercoledì e House of the Dragon, anche le due serie di Ryan Murphy Dahmer e The Watcher sono state tra le premiere più viste dell’anno nei primi 15 giorni dall’uscita. Tutti e quattro hanno ottenuto molteplici visualizzazioni tra la generazione Z e le famiglie composte da millennial.

Trovate tutte le ultime notizie sulla serie tv di Netflix nella nostra scheda.

Siete contenti che la premiere di Mercoledì abbia battuto quella di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline