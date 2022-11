Mercoledì: Jenna Ortega svela come è stato creato il linguaggio di Mano

Jenna Ortega ha svelato in che modo è stato creato il linguaggio di Mano nella serie Mercoledì, la cui prima stagione è attualmente disponibile su Netflix.

L’attrice ha raccontato:

L’ho trovato così divertente, perché il linguaggio di Mano è stato inventato sul momento. Ogni giorno arrivavamo e dicevamo ‘Ahhh…’ (movimenti con le mani), ‘Quello sembra giusto. Mi sembra di sapere cosa stia dicendo’. Ma Tim voleva che fosse un vero attore come hanno fatto nei film degli anni ’90, quindi era questo illusionista chiamato Victor Dorobantu. Indossava una tuta intera blu e si nascondeva dietro i muri e sotto i letti. Poi hanno costruito questo trucco prostetico sulla parte superiore della mano in modo che sembrasse un polso e andava in giro.

Jenna Ortega ha sottolineato:

Tim apprezzava davvero i suoi movimenti e trascorreva ore al trucco ogni giorno per avere quella mano. Poi realizzavamo alcune cose con lui, e altre volte giravamo qualcosa in cui non c’era nulla. Giravamo con la controfigura della mano lì, mai con una pallina da tennis. O lavoravo con un attore e reagivo a quello che faceva o guardavo nel vuoto e poi, alla fine di ogni ciak, portavamo queste palline grigie e argento e una tabella di colori in modo da poter aggiungere la CGI. Quelle scene richiedevano sempre più tempo a causa di tutto questo.