Mercoledì: Jenna Ortega commenta il video di Lady Gaga e svela che non sa ancora nulla della stagione 2

Jenna Ortega tornerà sul set di Mercoledì per le riprese della stagione 2 e ha svelato di non sapere nulla, anche se spera in un cameo di Lady Gaga.

La giovane attrice, mentre era sul red carpet dei Golden Globe, ha infatti raccontato parlando delle prossime puntate:

Non ho visto nulla e non so nulla. Penso che alle volte, come attori, ti viene semplicemente detto quello che devi fare, ma io sto aspettando. Penso che stiano solo ora iniziando a organizzare il lavoro degli sceneggiatori, quindi potrebbe essere presto.

L’interprete di Mercoledì Addams ha poi parlato della sua reazione dopo aver visto Lady Gaga che imitava su TikTok il balletto realizzato per una delle puntate. Jenna ha spiegato:

Penso sia realmente strano. Sapete cosa è divertente? Molto tempo fa ho lavorato con un acconciatore che aveva lavorato con Lady Gaga e avevo visto alcuni anni prima un suo concerto. Le ha fatto fare un video in cui diceva di aver sentito che ero una fan. Gaga ha girato un video molto dolce. Dubito se ne ricordi. Ma vederla ora mentre fa quel video… Credo sia uno di quei momenti in cui ti rendi conto di come la vita cambi in fretta.

Ortega ha quindi commentato la possibilità che la star della musica realizzi un cameo per la seconda stagione dello show dichiarando:

Se Lady Gaga ne facesse parte, avebbero due mostri che si capiscono a vicenda.

Che ne pensate? Vorreste un cameo di Lady Gaga nel cast della stagione 2 di Mercoledì?

Mercoledì è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

