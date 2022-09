Mercoledì: Jenna Ortega, ritratta in una nuova foto, era terrorizzata dall’arrivo di Christina Ricci

Il 23 novembre debutterà su Netflix la serie Mercoledì e la protagonista Jenna Ortega ha rivelato che era terrorizzata all’idea che sul set arrivasse Christina Ricci, ex interprete del ruolo del giovane membro della famiglia Addams.

L’attrice ha raccontato a Empire:

Jenna ha aggiunto che a spaventarla era il fatto che Christina Ricci abbia interpretato in modo iconico e memorabile il personaggio:

Per me è realmente importante che non si pensi stessi imitando qualcuno. La sua performance è impeccabile, è perfetta e non cambierei nessun dettaglio, un altro dei motivi per cui è stato davvero difficile per me recitare la parte.