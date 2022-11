Mercoledì, Jenna Ortega non ha chiesto consigli a Christina Ricci: “Non volevo assomigliarle troppo”

Jenna Ortega è l’interprete di Mercoledì nella serie Netflix basata sui cartoni animati di Charles Addams. In questo nuovo riadattamento del personaggio, la Ortega segue le orme di Christina Ricci, che lo ha interpretato ne La famiglia Addams del 1991 e nel sequel La famiglia Addams 2 del 1993.

Anche Christina Ricci è tornata nel reboot di Netflix interpretando Marylin Thornhill e, sebbene abbia condiviso delle scene con Ortega, la nuova Mercoledì ha dichiarato di non averle chiesto alcun consiglio.

“No, credo che quando eravamo entrambe sul set, nessuna di noi due abbia detto all’altra Mercoledì ‘vuole questo o quello'”, ha spiegato la Ortega in un’intervista insieme alla sua costar Emma Myers per MTV News. “Non credo che volesse intralciare la mia performance e impartire chissà quale consiglio. E poi mi sono sentita di non voler riproporre qualcosa che lei aveva fatto trent’anni fa, innanzitutto per il mio tornaconto, ma poi anche per non rubare nulla alla sua performance. E non volevo assomigliare troppo a lei”.

Ortega ha detto che Mercoledì è completamente diverso dai film degli anni ’90 diretti da Barry Sonnenfeld.

“Il nostro show ha superpoteri, emarginati e pellegrini fantasma malvagi”, ha aggiunto. “Quindi sono due persone molto diverse i nostri mercoledì, credo. I nostri personaggi nello show sono polarmente opposti. Hanno una piccola e dolce relazione”.

Nella stessa intervista, Jenna Ortega ha inoltre raccontato alla Myers che “sentiva molta pressione affinché fosse fatto bene” perché Mercoledì è “un personaggio molto amato”.

“Non ho mai interpretato qualcuno che fosse già stato fatto prima. Quindi penso che questa sia stata una cosa davvero interessante per me”, ha spiegato l’attrice. “Ho molto rispetto per il personaggio, non abbiamo mai trascorso così tanto tempo con Wednesday davanti alla macchina da presa prima d’ora, e in questo caso penso che ci sia un po’ più di profondità o di gamma emotiva che non abbiamo mai visto prima da lei”.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Jenna Ortega? E voi avete apprezzato la sua interpretazione? Ditecelo nei commenti.