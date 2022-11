Mercoledì: ci sono piani ben oltre la seconda stagione

Sebbene Netflix non abbia ancora dato il via libera a una nuova stagione di Mercoledì, gli ascolti straordinari della serie rendono un rinnovo inevitabile. E a quanto pare gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno piani per proseguire la serie ben oltre un’eventuale seconda stagione.

In una lunga intervista con Variety, i due hanno risposto ad alcune domande relative al futuro:

Parliamo di Tyler. Nelle scene finali lo vediamo in custodia, e inizia a comportarsi un po’… da Hyde. Possiamo dire che tornerà nella seconda stagione?

Gough: Sì, assolutamente. È là fuori. È proprio lì che volevamo arrivare.

Avete già una struttura di ciò che volete fare con la seconda stagione, se la serie verrà rinnovata?

Gough: Sì. Per noi, si tratta sempre di guardare al futuro. Quando creiamo una serie, pensiamo sempre a più stagioni, idealmente. Non è mai nulla di scontato, ma lo facciamo nella speranza che la serie abbia successo. Quindi prepariamo sempre un piano per almeno tre o quattro stagioni di storyline potenziali per i vari personaggi. La serie può evolversi e cambiare. Spesso, si tratta di pensare a quali personaggi vuoi far emergere, e quali sono i personaggi che preferiamo scrivere. Quindi cerchiamo di mantenere alcune strade aperte, in maniera naturale, per permettere alla storia di cambiare ed evolvere. Certamente abbiamo un’idea abbastanza chiara di ciò che vogliamo fare nelle prossime stagioni.

Mercoledì riceve un telefono alla fine della stagione. La vedremo messaggiare nella seconda stagione?

Millar: La nostra idea è che nella scena successiva lei abbia lanciato il telefono dalla finestra. Non penso che utilizzerà mai un telefono. Penso che potrebbe essere vagamente tentata o affascinata da uno smartphone, ma alla fine prevale il disinteresse.

Gough: In pratica è Mano a prendere il telefono. Diventerà una star di TikTok nella stagione 2.