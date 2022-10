Mercoledì: Funko annuncia i primi POP per la serie tv Netflix

In uscita nell'autunno del 2022 su Netflix

Funko ha presentato le prime POP dedicate a Mercoledì, la serie tv di Netflix che segna il debutto alla regia televisiva di Tim Burton.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, sono stati rivelati tre POP dedicati alla protagonista, interpretata da Jenna Ortega. Oltre a una versione classica disponibile da tutti i venditori, sarà distribuita solo sul sito Funko una versione di Mercoledì con il violoncello, mentre Hot Topic distribuirà una versione Diamond della gotica protagonista.

Come vi ripetiamo sempre in caso di esclusive Funko, vi consigliamo di contattare i vostri distributori di fiducia per eventuali disponibilità nel nostro paese.

Vi ricordiamo che il primo episodio verrà trasmesso in anteprima lunedì 31 ottobre, al Cinema Moderno alle 20 al Lucca Comics and Games.

Mercoledì sarà disponibile dal 23 novembre in esclusiva su Netflix.

Quale di questi POP di Mercoledì vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book