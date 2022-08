Mercoledì: le prime foto della Famiglia Addams nella serie di Tim Burton!

La Famiglia Addams è tornato: Vanity Fair ha pubblicato le prime immagini di Mercoledì, la serie diretta da Tim Burton in arrivo su Netflix quest’autunno e incentrata sulla figlia di Morticia e Gomez, e sorella di Pugsley.

Ecco quindi Catherine Zeta-Jones come Morticia, Luis Guzmán come Gomez, Jenna Ortega come Mercoledì e Isaac Ordonez come Pugsley:

Burton è coinvolto come produttore esecutivo, e ha diretto quattro degli otto episodi della prima stagione, contribuendo a stabilire l’aspetto visivo dell’intera serie. Ai costumi Colleen Atwood, storica collaboratrice di Burton e vincitrice di quattro premi Oscar. A creare la serie Miles Millar e Alfred Gough (Smallville). Gough ricorda che quando ha coinvolto Burton (che nel 1991 rifiutò di dirigere il film), “lui voleva che la silhouette dei personaggi ricordasse proprio i fumetti di Charles Addams, e cioè: Gomez più basso di Morticia, diverso da quello interpretato da Raul Julia”. Aggiunge Millar: “È anche disinvolto e romantico, ha tutti gli ingredienti classici del Gomez che abbiamo sempre amato, ma ha anche qualcosa di molto diverso. Per noi era fondamentale che la serie non sembrasse un remake o un rebbot. È una serie legata a ciò che è venuto prima, ma è anche autonoma. Non è collegata ai film o alla serie tv”. Burton ha richiamato gli showrunner tre giorni dopo aver ricevuto la sceneggiatura del primo episodio: “Era interessato nella direzione che avrebbe preso la serie e nel mistero al centro di essa,” ricorda Gough. “Aveva molte domande sui nostri lavori precedenti e come abbiamo fatto a fare le nostre serie. Apprezzava poi il fatto che potessimo passare molto tempo con Mercoledì, indagando il suo personaggio senza dover affrettare le cose per finire un film in un’ora e tre quarti.” Millar sottolinea quindi che “L’ambizione è quella di fare un film di Tim Burton lungo otto ore”.

Nell’articolo scopriamo anche qualcosa di più sulla trama: Mercoledì è andata a studiare alla Nevermore Academy, una prestigiosa scuola per “emarginati”, e una serie di omicidi inizia a seminare il panico nella città che la ospita. Mercoledì non è più una bambina, ma un’adolescente che deve imparare a vivere da sola, essere autonoma mentre frequenta il liceo.

