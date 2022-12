Mercoledì: secondo gli showrunner è simile a Clark Kent

Gli showrunner di Mercoledì, già autori di Smallville, hanno dichiarato che la primogenita degli Addams è simile al giovane Clark Kent.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Al Gough e Miles Millar hanno paragonato Mercoledì ai loro lavori precedenti:

Mercoledì sembra un personaggio mono-corda, e ho sempre trovato Clark Kent un personaggio mono-corda. È solo un ragazzo buono e mercoledì è solo un ragazza irriverente. Allora come fai, come scrittore, a prendere personaggi come quelli, un po’ estremi tra l’altro, e poi farli sembrare umani? Penso che fosse davvero il nostro obiettivo. L’obiettivo di qualsiasi scrittore è quello di creare personaggi che sembrino umani e reali e abbiano una complessità emotiva. Questo è un viaggio affascinante mentre inizi a sviluppare queste storie e pensi a come sono diventate le persone che sono diventate?

Nel caso di Clark, come è diventato l’uomo che diventerà, solo un supereroe, che si occupa di fare del bene al mondo? E poi Mercoledì, non sappiamo cosa diventerà. Nessuno l’ha mai vista adulta. Quindi è davvero entusiasmante come possiamo raccontare quella storia. Come si evolve in una donna, e come lo fa senza diluire l’essenza del personaggio? La larghezza del cambiamento che puoi esplorare, perché non vuoi mai cambiare troppo Mercoledì . Vuoi vederla evolversi, ma è un tipo molto particolare di persona, e non vorremo mai cambiarla.