Mercoledì: nella stagione 2 ci sarà più Morticia

Se si dovesse fare una stagione 2 di Mercoledì, ci sarà più spazio per la famiglia Addams, e in particolar modo per il rapporto con Morticia.

Nella prima stagione, Catherine Zeta-Jones ha interpretato Morticia, Luis Guzmán ha interpretato sGomez e Isaac Ordonez ha interpretato Pugsley. Ma i tre sono apparsi solamente in un paio di occasioni e, stando allo showrunner Miles Millar ci sarà tempo per esplorare il rapporto con Mercoledì in un’eventuale stagione 2:

Ci siamo sentiti come se avessimo appena toccato la superficie con quei personaggi e gli attori sono così fantastici in quei ruoli. Catherine è, credo, una Morticia iconica. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per la serie tv, e l’idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante.

Millar ci tiene però a sottolineare che la serie rimarrà sulla primogenita degli Addams, nonostante verranno mostrati più momenti con la sua famiglia.

