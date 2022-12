Mercoledì, Stranger Things e The Office: Netflix svela i brani preferiti dei protagonisti delle sue serie

Netflix ha condiviso la divertente classifica dei brani preferiti dei protagonisti di serie come Mercoledì, Stranger Things e The Office.

La top 5 musicale della giovane Addams comprende così Goo Goo Muck di The Cramps, la versione strumentale di Paint It, Black, un assolo di violoncello, l’esilarante “2 minuti di urla sofferenti” e, in ultima posizione, Bloody Mary di Lady Gaga.

Senza troppe sorprese, Max di Stranger Things ama più di ogni altra canzone Running Up That Hill di Kate Bush, mentre al secondo posto c’è Al cinema con Lucas e la top 3 si chiude con l’assolo di chitarra di Eddie Munson. Al quarto e al quinto posto ci sono invece I ritocchi dell’orologio di Vecna e un remix della canzone di Kate Bush.

Netflix ha poi proposto anche le classifiche di Michael Scott, interpretato da Steve Carell in The Office. La Top 3 è composta da Straight Outta Scranton, con la partecipazione di Dwight Schrute, Goodbye My lover di James Blunt, Stayin’ Alive dei Bee Gees, Diwali Song e Goodbye Toby.

Per quanto riguarda gli show italiani spazio alle preferenze di Elia Santin che vede in cima alla classifica Thal di I Contrabbandieri, seguito da Le scuse del manager di Luchino e da Sign of the Times di Harry Styles. Alle ultime due posizioni ci sono poi la versione acustica di Gaetano di Calcutta e, con molta ironia, 3 minuti di rassicurazione di Viola.

Che ne pensate delle classifiche dei brani preferiti dei protagonisti delle serie Netflix? Lasciate un commento!

Fonte: Instagram