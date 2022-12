Mercoledì: Tim Burton ha insistito che una canzone restasse nello show a tutti i costi

La serie originale Netflix Mercoledì si è trasformata sin da subito in un successo senza precedenti, riuscendo persino a battere il record conquistato qualche mese fa dalla quarta stagione di Stranger Things.

La serie, che ha visto Tim Burton alla regia dei primi quattro episodi, è raccontata dal punto di vista di Mercoledì, e Burton e il montatore Jay Prychidny volevano che la serie lo riflettesse in ogni modo possibile. “Mi sono sempre avvicinato direttamente alla prospettiva di [Mercoledì] e a come lei vedeva il mondo“, ha detto Prychidny a SYFY WIRE. “Ho cercato di pensare a come Mercoledì avrebbe montato lo show – il modo in cui pronuncia i dialoghi è molto nitido, molto preciso, e ho cercato di rispecchiare questo aspetto anche nel montaggio dello show“.

Prychidny e Burton hanno lavorato fianco a fianco durante le riprese, anche sul set in Romania. Prychidny montava le scene per Burton quasi ogni giorno, e Burton offriva un riscontro utile a capire come sarebbe proseguito il resto delle riprese.

Quello che piaceva a Burton, tuttavia, non era sempre quello che ci si poteva aspettare. “Si parte con un’idea di cosa sia un film di Tim Burton e di cosa sia una cosa di Tim Burton“, ha spiegato Prychidny. “Ma è stato interessante perché si è scoperto molto rapidamente che se assomigliava a un film di Tim Burton, lui non voleva vederlo: voleva vedere qualcosa di inaspettato“.

La musica, in particolare, era qualcosa su cui Burton aveva forti opinioni. “Abbiamo provato ogni genere di cose musicali diverse“, ha ricordato Prychidny. “Lui ha portato scelte molto strane, da John Carpenter e Carrie e altre scelte musicali insolite… Io ho portato anche strani pezzi rock e colonne sonore dell’horror messicano per cercare di dare un tono diverso“.

Un brano che Mercoledì suona con il suo violoncello, tuttavia, è arrivata al montaggio finale solo grazie all’amore di Burton per la canzone. “Alla fine dell’episodio 3, c’è una cover dei Metallica fatta con il violoncello“, ha spiegato Prychidny. “Stavo cercando su YouTube diverse cover per violoncello di canzoni pop, ho trovato quella, l’ho inserita e ho tagliato la sequenza su quel brano musicale. Tim lo ha adorato e non ha voluto cambiarlo… Ho pensato che forse Danny Elfman avrebbe scritto qualcosa come un pezzo originale per violoncello per Mercoledì. Ma quando è stato inserito quel pezzo, Tim lo ha sostenuto completamente – a un certo punto, anche la band voleva passare a un’orchestrazione diversa. E lui diceva: “No, no, deve essere l’originale!”“.

Ma è chiaro ormai a tutti che la scena di cui tutti stanno parlando, quindi quella che ha avuto una maggiore risonanza è quando Mercoledì improvvisa un ballo. L’intera sequenza è stata anche la preferita di Burton da girare, e anche Prychidny, che ha tagliato decine di numeri di danza nella sua carriera, l’ha trovata una delle sue preferite da montare. “Si cerca davvero di mettere in risalto l’interprete il più possibile“, ha detto. “A volte nelle scene di ballo c’è la tentazione di fare un montaggio appariscente o di tagliare sul ritmo… ma spesso mi piace tagliare sul fuori ritmo e dare all’interprete la possibilità di colpire davvero il ritmo con la telecamera. Per qualche motivo, mi sembra molto d’impatto e drammatico farlo in questo modo”.

Prychidny ha avuto un’ispirazione particolare per l’esibizione di mercoledì: il video musicale di “Thriller” di Michael Jackon. “I movimenti di Jenna Ortega erano ispirati a ‘Thriller’ e io ero ossessionato da ‘Thriller’ quando ero bambino“, ha detto Prychidny. “È stata sicuramente questa l’ispirazione per me, nel modo in cui inizia il balletto – solo restando sul suo viso con la coreografia che inizia fuori dalla telecamera… questo per me è sicuramente un riferimento al modo in cui inizia il balletto di ‘Thriller’“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni del montatore Jay Prychidny? Ditecelo nei commenti.