Saranno Michael Sheen e Ruth Wilson i protagonisti della miniserie A Very Royal Scandal, il progetto di Prime Video dedicato alla disastrosa intervista del Principe Andrea con la giornalista Emily Maitlis di Newsnight.

Durante il suo intervento davanti alla telecamera, il figlio di Elisabetta II aveva parlato della sua amicizia con Jeffrey Epstein.

Dopo l’intervista, andata in onda nel 2019, il principe ha dovuto ritirarsi a vita privata. Andrea, rispondendo alle domande della reporter, non ha chiesto scusa per la sua amicizia con Epstein, non ha espresso alcuna compassione nei confronti delle vittime dell’uomo e ha attaccato tutte le accuse avanzata da Virginia Giuffrè, sostenendo inoltre di avere una patalogia che gli impedisce di sudare.

I tre episodi sono stati scritti da Jeremy Brock e seguiranno il percorso, professionale e personale, di Emily Maitlis (Wilson) che l’ha portata a intervistare Andrea (Sheen).

Tra gli interpreti ci saranno anche Joanna Scanlan nella parte di Amanda Thirsk, Alex Jennings che sarà Sir Edward Young ed Eanna Hardwicke nei panni di Stewart Maclean.

Alla regia della serie ci sarà Julian Jarrold, mentre la produzione è curata da Blueprint Television e Amazon MGM Studios.

Fonte: Deadline

