Mischa Barton ha parlato apertamente del trauma legato alla fama ottenuta quando era una teenager con la serie The O.C., in cui interpretava Marissa Cooper.

L’attrice, intervistata da The Sunday Times, ha dichiarato:

Puoi andare in terapia ogni giorno per il resto della tua vita. Ma c’è una determinata quantità di trauma legata a tutto quello che ho affrontato, in particolare quando ero da poco una ventenne, che semplicemente non se ne va dopo una notte.