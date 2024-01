Cate Randa, interprete di Anna Sawai in Monarch: Legacy of Monsters, ha raccontato come ha cercato di utilizzare il suo vissuto personale per aiutarsi nell’interpretazione del suo personaggio per quanto riguarda il suo traumatico passato.

L’attrice ha rivelato di come, per meglio cercare di comprendere ciò che Cate ha passato dopo l’attacco di Godzilla, è tornata con la mente al terremoto e tsunami che ha vissuto in prima persona, nel 2011:

Ovviamente non ho mai vissuto il suo tipo di trauma e non ne soffro in quel modo, ma mi trovavo in Giappone, nel 2011, quando c’è stato il devastante terremoto e maremoto del Tōhoku. Da quel momento, ogni volta che sento una sirena, la mia testa di colpo va a quel giorno e penso: “Oddio, sta succedendo di nuovo”. Mi sono legata a lei in questo modo.

