Morena Baccarin apparirà in uno dei prossimi episodi di Fire Country per interpretare un personaggio che potrebbe essere al centro di uno spinoff del progetto targato CBS.

L’attrice avrà la parte di Mickey, da quindici anni vice-sceriffo, che conosce ogni angolo di Edgewater e ognuno dei suoi abitanti. Questa è la sua città e la protegge con determinazione.

La puntata in cui Morena sarà una guest star non è stata ideata come un pilot del potenziale progetto e la nuova serie sarà al centro di un’ulteriore fase di sviluppo prima di scoprire se otterrà il via libera alla produzione da parte di CBS.

Fire Country ha come protagonista Max Theriot nel ruolo di un detenuto che cerca redenzione e una pena ridotta unendosi a un programma che coinvolge i condannati nelle attività dei vigili del fuoco della città di Edgewater.

La serie ha ottenuto nella scorsa stagione una media di 8 milioni di spettatori, cifra che sale a quota 10 nelle visioni in diretta e nei 35 giorni successivi sulle varie piattaforme.

Fire Country è prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, da un’idea di Thieriot, autore del pilot insieme a Tony Phelan e Joan Rater. Tia Napolitano ha l’incarico di showrunner.

La seconda stagione arriverà sugli schermi americani di CBS e in streaming su Paramount+ dal 16 febbraio.

Che ne pensate? Sperate nella produzione di uno spinoff di Fire Country con Morena Baccarin?

Fonte: Deadline

