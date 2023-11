Prime Video ha ordinato la produzione della serie Motorheads, sviluppata dallo sceneggiatore e showrunner John A. Norris (All American) e dal produttore Jason Seagraves (Hacksaw Ridge).

Nel cast ci saranno Ryan Phillippe (Shooter), Nathalie Kelley (The Baker and the Beauty), Michael Cimino (Never Have I Ever) e Melissa Collazo (One Of Us Is Lying).

Motorheads racconterà la storia del primo amore, della prima delusione sentimentale e dell’acquisto della prima macchina. Gli eventi saranno ambientati in una città in crisi economica, alla ricerca di un po’ di speranza. I protagonisti saranno degli outsider che formano un’inaspettata amicizia grazie al fatto che hanno in comune l’amore per le auto. Alcuni personaggi saranno alle prese con la gerarchia e le regole del liceo, mentre altri proveranno a fuggire da un passato oscuro.

Phillippe sarà Logan, un ex meccanico della NASCAR che ora possiede un’officina nella città di Ironwood, in Pennsylvania. Logan sta facendo fatica a mantenere la sua attività a galla e vivere all’ombra del suo famigerato fratello, Christian Maddox.

Kelley interpreterà Samantha, un’infermiera del pronto soccorso che ha da poco lasciato il suo lavoro a New York per ritornare con i suoi figli nella città in cui è nata.

Cimino ha la parte di Zac, che sa che il padre era una leggenda delle corse automobilistiche a Ironwood e sta cercando disperatamente di essere all’altezza della reputazione del padre.

Collazo sarà Caitlyn, la sorella di Zac e un mago della meccanica che prova grande passione per le macchine e sa come aggiustarle. Caitlyn spera che trasferirsi nella città dei genitori la possa aiutare ad avere degli indizi sulla scomparsa del padre.

Il pilot della serie sarà diretto da Ruben Fleischer.

Che ne pensate dell’ordine della serie Motorheads? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Deadline

Le serie imperdibili