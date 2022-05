Come accaduto con Tom Holland e Peter Parker, Iman è una fan più grande della Marvel rispetto a quanto ci eravamo resi conto. Sul set porta ovunque con sé il suo taccuino in stile Unabomber, con i suoi appunti e le sue idee. E perché non vorremmo sentirle? Non perché sta interpretando la protagonista, commenterebbe lo show online. Quindi meglio commentare prima di completare la serie e cercare di incorporare alcune di quelle idee.