Gli Universal Studios accoglieranno un’attrazione ufficiale dedicata a My Hero Academia la prossima estate.

L’annuncio è arrivato direttamente dagli Universal Studios Japan con la pubblicazione del poster ufficiale (che potete vedere qui sopra).

L’attrazione avrà proprio la sua storia legata ovviamente agli eventi dell’anime:

Gli studenti dell’UA Deku, Bakugo, Ochaco e Todoroki sono arrivati ​​sul posto per garantire la sicurezza per un concerto del musicista rock di fama mondiale, Guitar Mind. Essendo venuto per godersi la musica, il pubblico si sta scatenando nell’attesa. Ma prima della Live, sul palco succede qualcosa di sospetto! Riusciranno Deku e i suoi amici a salvare il pubblico dalla disperata crisi che si è verificata sul palco del concerto?

L’attrazione di My Hero Academia sarà disponibile dall’estate 2024 per tutti i visitatori degli Universal Studios.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book