F. Murray Abraham sembra non se ne sia andato dalla serie Mythic Quest a causa dei suoi impegni sul set di The White Lotus, ma dopo essere stato accusato di molestie sessuali.

L’attore, secondo quanto riportato da Rolling Stone, sarebbe stato al centro di due lamentele. La prima avrebbe portato a un richiamo ufficiale da parte della produzione e all’invito di tenere la distanza da alcune attrici dello show.

La fonte del magazine sostiene poi che un secondo episodio di quel tipo sul set avrebbe portato qualcuno a parlarne con Rob McElhenney, creatore e protagonista della serie. L’attore e produttore avrebbe quindi deciso di licenziare Abraham.

McElhenney, quando è stato confermato che Abraham non sarebbe stato coinvolto nelle riprese degli episodi, aveva dichiarato:

Dispiace non avere Murray in questa stagione. Ma ci rendiamo conto che C.W. sia un personaggio amato e ovviamente una parte enorme della serie. Quindi siamo stati certi di avere un tributo adatto a lui. Affronteremo la sua assenza in modo grandioso.