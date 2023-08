Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Nancy Drew si è conclusa con la stagione 4 e su The CW è andato in onda l’episodio finale intitolato The Light Between Lives, ecco cosa è accaduto nell’ultimo capitolo della storia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata.

L’episodio si apre con Nancy e i suoi alleati che cercano di spezzare la maledizione che ha colpito Horeshoe Bay. La protagonista scopre il suo legame con la dimensione sovrannaturale e con le vite precedenti. Dopo aver viaggiato tramite le visioni dei ricordi delle sue vite precedenti per salvare la situazione, la maledizione è sconfitta. Nancy scopre però che ora è separata dalle sue esistenze precedenti e ora ha solo una vita che le rimane, decidendo quindi di viverla nel migliore dei modi.

La giovane lascia così la sua stanza e Carson (Scott Wolf) con dei regali per il figlio.

Il gruppo svela successivamente i propri progetti per il prossimo capitolo della loro vita: George Fan (Leah Lewis) viene ammessa alla scuola di legge, Bess Marvin (Maddison Jaizani) viaggia per il mondo per aiutare la Historical Society, Ace (Alex Saxon) inizia i suoi studi in medicina per diventare un medico legale, e Ned Nickerson (Tunji Kasim) e la sua fidanzata lavorano per la società di Tom Swift ad Atlanta.

Nancy se ne va da Horeshoe Bay e rintraccia i rimanenti Sin Eater, incontrando anche Ace che è consapevole che non si reincarnerà. La fine della maledizione, tuttavia, vuol dire che i due potranno finalmente stare insieme. I due si baciano.

Tutti i membri della Drew Crew lasciano quindi degli oggetti sul bancone di The Claw e Nancy è l’ultima. Gli spettatori scoprono quindi che ognuno di loro ha inciso le proprie iniziali su un pezzo del soffitto, immortalando il tempo trascorso insieme.

Che ne pensate del finale di Nancy Drew? Siete dispiaciuti per la conclusione della serie?

Fonte: ComicBook