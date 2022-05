Nell’ultimo episodio della prima stagione di, che andrà in onda su, fa la sua comparsa anchenei panni di Brutus.

L’attore non è nuovo all’universo DC, è infatti conosciuto per aver prestato la propria voce a Darkseid nella Zack Snyder’s Justice League. In Naomi invece mostra le proprie fattezze alla protagonista nel finale di stagione, dopo essere rimasto una presenza solo vocale per l’intera durata della serie.

Brutus era l’artefice degli attentati alla vita di Naomi, e ha mandato le proprie spie e assassini contro la giovane per tutta la stagione. Potete vedere la clip della sua presentazione qui sotto, condivisa dallo stesso Ray Porter.

Al momento Naomi non è ancora disponibile in Italia.

Naomi racconta la storia di una teenager cool, sicura di sé, e che ama i fumetti, mentre scopre il suo destino nascosto. Quando un evento sovrannaturale sconvolge la sua città di Port Oswego, Naomi decide di scoprire le sue origini con l’aiuto della sua migliore amica Annabelle (Mary-Charles Jones). La giovane ha inoltre il sostegno dei suoi amorevoli e premurosi genitori adottivi, il veterano Greg (Barry Watson) e l’insegnante Jennifer (Mouzam Makkar). Dopo un incontro con Zumbado (Cranston Johnson), il misterioso proprietario di una rivendita di macchine usate, Naomi si rivolge a Dee (Alexander Wraith), esperto tatuatore, che diventa il suo mentore. Mentre cerca di scoprire il mistero che la riguarda, Naomi affronta anche le amicizie con i ragazzi della base militare e i suoi coetanei, tra cui l’ex fidanzato Nathan (Daniel Puig), il fidanzato di Annabelle, Jacob (Aidan Gemme), Anthony (Will Meyers), e l’appassionata di fumetti Lourdes (Camila Moreno), che lavora in un negozio per collezonisti. Mentre Naomi affronta il Multiverso alla ricerca di risposte, quello che scoprirà metterà in dubbio tutto quello che crediamo sui nostri eroi.

