Narcos: Messico – Diego Calva critica la serie: “C’è della verità, ma propone anche molte bugie”

Diego Calva ha recitato nella stagione 3 di Narcos: Messico con il ruolo del narcotrafficante Arturo Beltran Leyva e ora ha criticato l’approccio scelto dagli sceneggiatori per la rappresentazione della sua nazione sul piccolo schermo.

L’attore, intervistato da GQ, ha dichiarato:

C’è un momento nella tua carriera come attore in cui non puoi realmente scegliere i tuoi ruoli. Sei semplicemente grato che hai un lavoro e Narcos è uno show grandioso. Ma, nel mio caso, è un po’ difficile perché il modo in cui hanno proposto la storia della mia nazione è qualcosa su cui non sono per nulla d’accordo. C’è molta verità ed è fantastico, ma ci sono anche molte bugie.