Narcos: Mexico, un noto narcotrafficante ritratto nella serie è stato recentemente catturato

Tra i personaggi realmente esistiti che appaiono in Narcos: Mexico troviamo anche Rafael Caro Quintero, narcotrafficante cofondatore del Cartello di Guadalajara, considerato una delle più potenti organizzazioni del Messico negli anni Ottanta. Recentemente, come riporta Deadline, l’uomo, interpretato nella serie da Tenoch Huerta, è stato catturato da una task force delle forze dell’ordine.

Il gruppo di cui faceva parte Quintero era noto per aver torturato e ucciso l’agente della Drug Enforcement Administration Kiki Camarena. Condannato per questo omicidio, Quintero aveva trascorso 28 anni in prigione, per essere poi rilasciato nel 2013 sulla base di un cavillo di un giudice messicano. In seguito era così scomparso e, secondo i funzionari statunitensi, sarebbe tornato al traffico di droga come parte del Cartello di Sinaloa. L’uomo era nella lista dei dieci latitanti più ricercati dell’FBI e sulla sua testa pendeva una taglia di 20 milioni di dollari, un record per un narcotrafficante.

La Marina messicana ha dichiarato che Quintero è stato catturato nel comune di Choix, nello stato nord-occidentale di Sinaloa, una delle zone centrali del narcotraffico messicano. Il governo statunitense ha dunque chiesto la su estradizione. “È probabilmente uno degli arresti più importanti dell’ultimo decennio per la DEA“, ha dichiarato Mike Vigil, ex capo delle operazioni internazionali dell’agenzia.

Disponibile su Netflix, Narcos: Messico racconta le origini della moderna guerra della droga messicana, andando dritto alle sue radici. Il conflitto inizia in un momento storico in cui i trafficanti di droga messicani erano una disorganizzata confederazione di coltivatori e commercianti, e segue la successiva affermazione del cartello di Guadalajara negli anni Ottanta, quando Félix Gallardo (Diego Luna) prende il comando, riunendo tutti i trafficanti e costruendo un impero. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

