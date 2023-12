Naruto è l’anime più cercato su Google dagli utenti di tutto il mondo negli ultimi 25 anni.

L’informazione è stata data da Google stesso nelle scorse ore. Il motore di ricerca ha infatti pubblicato un browser game per celebrare la fine del 2023 chiamato The Most Searched Playground (lo trovate qui), che raccoglie 25 delle persone, luoghi e momenti più cercati degli ultimi 25 anni.

Per l’anime più ricercato il titolo va a Naruto e Google ha quindi reso omaggio alla serie includendo la famosa battaglia della Valle della Fine nel gioco.

Per quanto riguarda gli altri cameo della mappa, potete trovare i BTS, che si sono guadagnati il ​​titolo di boy band più cercata, battendo i One Direction e i Backstreet Boys. Il Pokemon più cercato è ovviamente Pikachu. Minecraft si è portato a casa il premio per videogioco più cercato.

Vi ricordiamo che Naruto è disponibile su Amazon Prime Video da maggio. Boruto è invece disponibile su Crunchyroll.

Fonte: Comic Book