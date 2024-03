Nella stagione 21 di NCIS c’è, come era stato anticipato alcune settimane fa, spazio alla storia della famiglia di Timothy McGee.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel quinto episodio, intitolato The Plan, McGee scopre l’esistenza di un parente di cui non conosceva l’esistenza.

Sean Murray, interprete dell’agente, ha commentato quanto accaduto nella puntata spiegando a TVInsider:

Delilah sta cercando di obbligarlo a interessarsi della genealogia, di andare alla ricerca dei propri antenati, e McGee è in un certo senso contrario all’inizio perché pensa sia ridicolo. E poi, non appena inizia, scopre che ha da qualche parte un parente di cui non conosceva l’esistenza e quello lo spaventa abbastanza. Ma entra nella tana del bianconiglio.