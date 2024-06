Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di NCIS ha parlato del mistero legato a Lily, che ha un legame con Alden Parker.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella stagione 21 della serie, Parker ha quasi rischiato di morire e ha iniziato a vedere una ragazzina chiamata Lily, di cui non è stata svelata l’identità o il legame con il passato del personaggio.

Steven D. Binder ha raccontato a TVLine che gli sceneggiatori sanno già chi è:

Gli autori lo sanno, ma il pubblico decisamente no. No, ci sono alcune cose che saranno rivelate e avranno maggiormente significato quando ci si ripenserà, alcuni piccoli indizi che erano stati pianificati. Ma non c’è nulla che potreste capire con quello che è stato mostrato fino a questo momento.

Secondo alcune teorie, Lily sarebbe la sorella del protagonista, che avrebbe perso la vita a causa di un incidente in barca.

Per ora bisognerà tuttavia attendere per scoprire chi è Lily e cosa le è successo.

Fonte: TVLine