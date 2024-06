Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di NCIS ha parlato del futuro dell’agente speciale Jessica Knight, interpretata da Katrina Law, nella stagione 22 di NCIS.

Nell’ultimo episodio andato in onda, Knight riceve l’offerta di diventare responsabile dell’addestramento del team REACT. Jimmy (Brian Dietzen), inizialmente non accoglie in modo positivo la situazione, ma poi sembra accettare di iniziare una relazione a distanza, pur temendo di perderla.

Rispondendo alle domande di TVLine, Steven D. Binder ha assicurato che i fan resteranno soddisfatti da come si evolverà la storia.

Lo showrunner ha sottolineato:

Abbiamo gettato le basi per qualcosa lì, e ripeterò ‘Non si può mai sapere’. Abbiamo avuto delle persone che sembrava stessero per andarsene e si è poi scoperto che non stavano andando da nessuna parte, e poi persone che sono semplicemente sparite come Gibbs.

Binder ha quindi aggiunto:

Quello che stiamo realmente cercando di seguire è ciò che definisco ‘l’uscita di scena di Tony DiNozzo’ in cui, nel suo caso se ne è realmente andato dallo show, ti chiedi: ‘Cosa dovrebbe accadere per portare un certo personaggio ad andarsene?’. Nel caso di Tony DiNozzo, abbiamo pensato che non sarebbe andato da nessuna parte tranne nel caso in cui ci fosse un figlio e, improvvisamente, quello è il motivo che lo fa andare via. E per far uscire Knight da questo team, è una combinazione di una cosa per cui aveva fatto richiesta e voleva fare. Aveva parlato del suo progetto con suo padre, e poi ha questo legame con Jimmy in cui le cose stanno fluendo in un modo che le rende più facile dire addio.

Steven ha infine sottolineato:

Dirò questo. Puntiamo a compiacere, e pensiamo che il pubblico sarà soddisfatto dalla direzione in cui vedranno andare la storia. Alle volte quella soddisfazione è un po’ amara e alle volte è gioia pura. Dovrete aspettare per scoprire quale sarà.

Che ne pensate delle dichiarazioni dello showrunner? Cosa pensate accadrà a Jessica Knight, interpretata da Katrina Law, nella stagione 22 di NCIS?

Fonte: TVLine