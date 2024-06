Per la gioia dei fan di NCIS – Unità anticrimine, nel corso del weekend c’è stata una reunion tra Pauley Perrette e Brian Dietzen.

Gli interpreti di Abby Sciuto e di Jimmy Palmer hanno infatti partecipato a un concerto di Sarah McLachlan all’Hollywood Bowl. I due amici e colleghi, insieme a Kirsten Vangsness che ha il ruolo di Penelope Garcia in Criminal Minds, hanno quindi scattato alcune foto ricordo.

L’attrice ha inoltre ironizzato sottolineando: “Non è stato compiuto nessun crimine qui!”

Pauley ha lasciato la serie durante la quindicesima stagione a causa della tensione che si era creata con il protagonista Mark Harmon. I produttori della CBS hanno sempre sostenuto che l’attrice potrebbe tornare tra gli interpreti dello show, ormai arrivato alla sua stagione 22, se volesse.

I fan, dopo aver visto le foto online, non hanno quindi potuto evitare di condividere la propria speranza che Dietzen riesca a convincerla, anche solo a realizzare un cameo nelle prossime puntate dello show o nello spinoff dedicato a Tony e Ziva, con star Michael Weatherly e Cote de Pablo. Abby dovrebbe infatti trovarsi a Londra, città in cui i suoi due colleghi potrebbero ritrovarsi durante la loro fuga in Europa mentre cercano di capire chi li ha presi di mira e i dettagli di una nuova cospirazione.

Che ne pensate della reunion di NCIS tra Pauley Perrette e Brian Dietzen?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Instagram