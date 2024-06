Lo showrunner di NCIS ha parlato della possibilità che nella stagione 22 vengano realizzati nuovi crossover, tenendo conto dell’arrivo dello show su Tony e Ziva.

Steven D. Binder, intervistato da TVLine, ha spiegato che l’apparizione di Michael Weatherly nella stagione 21 potrebbe servire per gettare le basi per il nuovo progetto:

Quello è stato un processo creativo che ha richiesto molto tempo, abbiamo affrontato varie versioni degli eventi… Mi piacerebbe. Mi piacerebbe farlo e non posso parlare per conto di Michael, ma ho la sensazione che sarebbe disposto a farlo. Quindi siamo tutti interessati.

Lo showrunner ha poi parlato della serie sul passato di Gibbs prodotta da Mark Harmon ricordando:

Una cosa bella di NCIS: Origins è che si svolge in un’epoca diversa, quindi bisognerebbe essere più creativi se si volesse fare un crossover da un episodio all’altro. Ma anche quello sarebbe super-divertente.

Steven ha infine ribadito:

L’apparizione di Tony è certamente un punto di partenza che può essere utilizzato, usarlo per dare il via. Ma potremmo essere in grado di fare qualcosa in più.

Per ora i fan dovranno quindi attendere per scoprire se, e in che modo, gli autori riusciranno a ideare un nuovo crossover tra i vari tasselli dell’universo televisivo di NCIS.

